Time: Путін готовий піти на поступки у питанні Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін прагнутиме залишити за Кремлем “зони впливу” у світі, тому готовий йти на поступки в питанні Донбасу, реалізовуючи боснійський чи косовський сценарій. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію журналу Time.
Видання підкреслює, що: “Путін сподівається, що відносини із Заходом покращаться. Він не мріє про світову війну, він мріє про нову Ялтинську конференцію, мирну конференцію, яка відбулася в Криму в 1944 році, і зібрала разом Сталіна, Рузвельта й Черчілля. На той час лідери країн, які перемогли Другу світову війну, поділили світ на зони впливу”.
“Президент РФ хоче нових зон впливу, нових чітких правил гри. Він прагне, щоб Захід визнав, що територія, яка колись належала СРСР (можливо, включно із сусідніми країнами), повинна бути у сфері відповідальності РФ. Він хоче отримати гарантії та відповідні почесті... Путін відкидає як лицемірство заяви канцлера ФРН Ангели Меркель та екс-президента США Барака Обами про те, що цих сфер впливу не існує у сучасному світі. Йому просто потрібні західні лідери, які готові до переговорів”, — йдеться у статті.
У журналі наголошується також, що: “Впродовж наступного терміну Путін готовий вирішувати питання Донбасу. Джерела в МЗС РФ повідомили нам, що Путін готовий зробити східну Україну регіоном, контрольованим тимчасовою міжнародною адміністрацією, як це було в Боснії та Герцеговині чи Косово... Але він не готовий йти на поступки в питанні Криму. Путін вважає: оскільки населення Криму задоволене анексією РФ, то це означає, що справедливість була забезпечена й нічого не потрібно змінювати... Путін не стане одразу втілювати будь-які свої плани — принаймні, до чемпіонату світу з футболу. Він не поспішатиме ділитися своїми планами навіть з оточенням, “він любить сюрпризи, тому чим пізніше про це дізнаватимуться інші, тим краще”.
Як повідомляв УНН, Путін з короною з’явиться на обкладинці Time.