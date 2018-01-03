Тіла двох 17-літніх виявили в будинку на Луганщині після святкування Нового року
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 СІЧНЯ. УНН. Вчора до Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що в одному з будинків виявлені тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Луганській області, передає УНН.
На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала Новий рік в приватному будинку. Святкування затяглось, і молоді люди залишились переночувати у будинку і в ніч на друге січня.
По обіді до компанії завітав знайомий, який і виявив тіла товаришів без ознак життя та викликав швидку медичну допомогу.
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Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.
Остаточний висновок про причини смерті буде отримано після проведення судово-медичної експертизи.