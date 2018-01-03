Тела двух 17-летних обнаружили в доме в Луганской области после празднования Нового года

На месте происшествия полицейские установили, что компания праздновала Новый год в частном доме. Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме и в ночь на второе января.

После обеда компанию посетил знакомый, который и обнаружил тела товарищей без признаков жизни и вызвал скорую помощь.

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Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Окончательный вывод о причинах смерти будет получено после проведения судебно-медицинской экспертизы.