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Тела двух 17-летних обнаружили в доме в Луганской области после празднования Нового года

Киев • УНН

 • 12005 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 ЯНВАРЯ. УНН. Вчера в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в одном из домов обнаружены тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области, передает УНН.

Тела двух 17-летних обнаружили в доме в Луганской области после празднования Нового года

На месте происшествия полицейские установили, что компания праздновала Новый год в частном доме. Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме и в ночь на второе января.

После обеда компанию посетил знакомый, который и обнаружил тела товарищей без признаков жизни и вызвал скорую помощь.

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Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Окончательный вывод о причинах смерти будет получено после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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