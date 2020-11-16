Термін запуску ядерного могильника в Чорнобилі постійно переглядається – Інспекція

Він уточнив, що введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу ЦСВЯП заплановане на кінець 2020 року.

"Ще мають бути проведені ряд заходів і, наразі ми не маємо жодного документу, які б дали можливість зробити висновки щодо готовності об'єкту. Існують графіки здачі об'єкту, але вони постійно переглядаються. Однак, господарську діяльність своїх ліцензіатів ми не регулюємо та не коментуємо", - каже Плачков.

Голова ДІЯРУ додав, що будівельні роботи на майданчику централізованого сховища відновили ще в 2017 році. Сам проект для України надважливий з точки зору зменшення витрат на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива, як це передбачено міжнародними договорами.

"Централізоване сховище - ядерна установка, яка забезпечить тривале зберігання, близько 100 років, відпрацьованого ядерного палива з діючих енергоблоків РАЕС, ЮУАЕС та ХАЕС. Проектна місткість технічного комплексу складатиме 458 контейнерів HI-STORM, які зможуть вмістити у собі 16 529 відпрацьованих паливних збірок", - поінформував Плачков.

Водночас в.о. керівника “Енергоатома” Петро Котіна заявляє, що перший пусковий комплекс ЦСВЯП буде повністю готовий 22 грудня. Раніше він обіцяв завершити будівельно-монтажні роботи на майданчику ЦСВЯП ще до кінця вересня 2020 року.