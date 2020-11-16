Термін запуску ядерного могильника в Чорнобилі постійно переглядається – Інспекція

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Державна інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) не отримала жодного документу, який би свідчив про будівельну готовність об'єктів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Про це заявив голова ДІЯРУ Григорій Плачков, передає УНН із посиланням на галузеве видання "Energy Club".

Він уточнив, що введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу ЦСВЯП заплановане на кінець 2020 року.

"Ще мають бути проведені ряд заходів і, наразі ми не маємо жодного документу, які б дали можливість зробити висновки щодо готовності об'єкту. Існують графіки здачі об'єкту, але вони постійно переглядаються. Однак, господарську діяльність своїх ліцензіатів ми не регулюємо та не коментуємо", - каже Плачков.

Голова ДІЯРУ додав, що будівельні роботи на майданчику централізованого сховища відновили ще в 2017 році. Сам проект для України надважливий з точки зору зменшення витрат на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива, як це передбачено міжнародними договорами.

"Централізоване сховище - ядерна установка, яка забезпечить тривале зберігання, близько 100 років, відпрацьованого ядерного палива з діючих енергоблоків РАЕС, ЮУАЕС та ХАЕС. Проектна місткість технічного комплексу складатиме 458 контейнерів HI-STORM, які зможуть вмістити у собі 16 529 відпрацьованих паливних збірок", - поінформував Плачков.

Водночас в.о. керівника “Енергоатома” Петро Котіна заявляє, що перший пусковий комплекс ЦСВЯП буде повністю готовий 22 грудня. Раніше він обіцяв завершити будівельно-монтажні роботи на майданчику ЦСВЯП ще до кінця вересня 2020 року.

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