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Теракт біля мечеті в Кабулі забрав життя щонайменше 26 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За даними афганських правоохоронців, щонайменше 26 людей загинули, ще 18 поранені внаслідок атаки поблизу мечеті в Кабулі, більшість жертв є цивільними особами, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Напад стався під час святкування Новруза, новорічного свята за перським календарем. Новруз є одним із нечисленних в ісламському світі свят, прямо не пов’язаних із релігійною мусульманською традицією.

Атаку здійснив самогубця, який задіяв вибухівку тоді, коли на вході до мечеті його помітили поліцейські.

Афганські чиновники побоюються, що кількість загиблих може зрости.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

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