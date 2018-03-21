Теракт djpkt мечети в Кабуле унес жизни не менее 26 человек

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17746 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22848 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68391 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76822 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102174 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109274 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116602 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121932 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133056 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146785 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Теракт djpkt мечети в Кабуле унес жизни не менее 26 человек

Теракт djpkt мечети в Кабуле унес жизни не менее 26 человек

Киев  •  УНН

 • 6815 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. По данным афганских правоохранителей, по меньшей мере 26 человек погибли, еще 18 получили ранения в результате атаки вблизи мечети в Кабуле, большинство жертв являются гражданскими лицами, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Нападение произошло во время празднования Новруза, новогоднего праздника за персидским календарем. Новруз является одним из немногих в исламском мире праздников, прямо не связанных с религиозной мусульманской традицией.

Атаку совершил самоубийца, который привел в действие взрывчатку тогда, когда на входе к мечети его заметили полицейские.

Афганские чиновники опасаются, что число погибших может возрасти.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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