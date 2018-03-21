Теракт djpkt мечети в Кабуле унес жизни не менее 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По данным афганских правоохранителей, по меньшей мере 26 человек погибли, еще 18 получили ранения в результате атаки вблизи мечети в Кабуле, большинство жертв являются гражданскими лицами, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Нападение произошло во время празднования Новруза, новогоднего праздника за персидским календарем. Новруз является одним из немногих в исламском мире праздников, прямо не связанных с религиозной мусульманской традицией.
Атаку совершил самоубийца, который привел в действие взрывчатку тогда, когда на входе к мечети его заметили полицейские.
Афганские чиновники опасаются, что число погибших может возрасти.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.