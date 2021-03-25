Теніс: Світоліна перемогла на старті турніру WTA-1000 у США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Перший номер жіночого тенісу Еліна Світоліна провела стартовий поєдинок на змаганнях категорії WTA-1000 на кортах в Маямі, передає кореспондент УНН.
Деталі
У першому сеті другого кола турніру два брейки від американки Шеелбі Роджерс призвели до програшу Світоліної 3:6. Низка брейків від обох тенісисток у другому сеті обернулися на користь Світоліної – 7:5. У вирішальній партії Світоліна виграла два гейми на чужій подачі та святкувала виграш 6:3.
Матч тривав дві з половиною години за які Світоліна здійснила вісім ейсів при 5 подвійних помилках.
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Зауважимо, що суперницею Еліни Світоліної по третьому колу турніру з призовим фондом в 3,2 млн. дол., стала росіянка Катерина Александрова (WTA 34). Світоліна веде в статистиці особистих зустрічей 2:0.
Доповнення
Чинною чемпіонкою турніру є перша сіяна цьогорічних змагань австралійка Ешлі Барті.