Telegraph: Джон Болтон таємно від Терези Мей провів зустріч з євроскептиками

Джерела видання інформували, що на минулому тижні в Лондоні Болтон більше години спілкувався з членами Групи європейських досліджень, що об’єднує євроскептиків з парламентської фракції торі. Він скористався цією зустріччю, щоб підкреслити, що Трамп з ентузіазмом ставиться до Brexit і що він вірить в те, що США і Велика Британія зможуть укласти нову торговельну угоду через два роки після формального виходу Великої Британії з ЄС, який відбудеться в ніч з 29 на 30 березня 2019 року. Газета відзначає, що, незважаючи на те, що під час свого візиту в Лондон Болтон зустрічався зі своїм британським візаві — радником прем’єр-міністра з питань національної безпеки Марком Седвіллом, він залишив прем’єрську канцелярію в невіданні про свої плани поспілкуватися з євроскептиками. Тому нікого з представників Уайтхоллу на його зустрічі з парламентською групою не було, що викликало лють на Даунінг-стріт.

Газета також вважає, що якщо Дональд Трамп під час свого майбутнього візиту в Лондон, наміченого на кінець першої половини липня, також вирішить провести приватну зустріч з євроскептиками від торі, то це ще більше підірве позиції прем’єра Терези Мей, яка балансує між таборами прихильників м’якого і жорсткого Brexit в рядах кабінету міністрів. Табір перших очолює міністр фінансів Філіп Хаммонд, а табір інших — глава МЗС Борис Джонсон. Сама Мей на референдумі 2016 року голосувала за продовження членства країни в ЄС, але її прем’єрство пов’язано з місією виходу країни з європейського співтовариства, що продиктовано перемогою євроскептиків на вищевказаному референдумі.

Як повідомляв УНН, Лондон представить нові деталі свого бачення Brexit після саміту ЄС.