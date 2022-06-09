"Такий режим": глава МЗС Литви про плани держдуми рф "скасувати" незалежність країни

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"У майбутньому таких заяв може бути кілька. Вони не дивні самі по собі. Такий режим, вони так поводяться, розмовляють, залякують, воюють. Ми повинні розуміти, з ким маємо справу. Хоч я і не пропоную дуже серйозно ставитися до цих заяв, я кажу, що нам потрібно дуже серйозно ставитися до росії та її режиму", - зазначив Ландсбергіс.

Контекст

Раніше стало відомо, що в держдуму рф внесли законопроект про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Проект зареєстрував член керівної партії "єдина росія" євген федоров.

Ініціатори документа вважають, що постанову було "ухвалено незаконно".