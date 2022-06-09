"Такий режим": глава МЗС Литви про плани держдуми рф "скасувати" незалежність країни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс закликав не перебільшувати важливість зареєстрованого у держдумі рф законопроекту, в якому пропонують відкликати визнання незалежності Литви у 1991 році. За його словами, важливо розуміти, з яким режимом має справу Литва і не надто дивуватися таким абсурдним заявам, пише УНН із посиланням на LRT.
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"У майбутньому таких заяв може бути кілька. Вони не дивні самі по собі. Такий режим, вони так поводяться, розмовляють, залякують, воюють. Ми повинні розуміти, з ким маємо справу. Хоч я і не пропоную дуже серйозно ставитися до цих заяв, я кажу, що нам потрібно дуже серйозно ставитися до росії та її режиму", - зазначив Ландсбергіс.
Контекст
Раніше стало відомо, що в держдуму рф внесли законопроект про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Проект зареєстрував член керівної партії "єдина росія" євген федоров.
Ініціатори документа вважають, що постанову було "ухвалено незаконно".