"Так сказав Бог": Верховний Муфтій України пояснив заборону свинини в Ісламі

Деталі

Він закликає не піддавати сумнівам зазначені в Священних писаннях заборони, а бездоганно їм слідувати.

"Те, що послано нам Богом, що дозволено або заборонено - ми повинні вірити без найменшого сумніву. Ми зобов'язані робити те, що накаже Бог. Ми зобов'язані захищати себе від гріхів і порушень, і ми зобов'язані очистити себе від тих гріхів, які ми зробили раніше. Нам сказані межі заборон. І серед цих заборон - вживання свинини. Неважливо що це: жир, м'ясо або щось від них", - сказав Верховний муфтій.

Мудрість Священних писань підтверджує і сучасна наука, продовжує Ахмед Тамім.

"Якщо аналізувати те, що говорять сучасники, то багато хвороб йдуть від цієї тварини, більше 30%. Навіть є аналіз, який зробили у Франції. Вони розділили шматок свинини на дуже дрібні частини і через мікроскоп почали дивитися, що там є. І побачили, що там бактерія, яка не знищувалася навіть при 100 градусах. Ця бактерія швидко розмножується в організмі людини. Хіба цього не досить для того, щоб розуміти, що це шкідливо", - каже Верховний муфтій.

Свині не дарма вважаються "брудними" тваринами, продовжує Ахмед Тамім, вони харчуються своїми відходами і всякими нечистотами.

"В результаті який організм у них? Яке тіло? Який жир? Є багато відео матеріалів, де показано, що коли людина вживає шматок свині і після цього вживає газований напій - як швидко черв'як виходить з цього шматка", - вказав він.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань. МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.