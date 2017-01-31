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Т.Мей може запустити Brexit 9 березня - ЗМІ

Т.Мей може запустити Brexit 9 березня - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може 9 березня запустити статтю 50 Лісабонського договору, чим розпочне дворічну процедуру виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Такий прогноз надала газета Times, передає УНН.

"Уряд планує внести законопроект, що дозволяє запуск 50 статті Лісабонського договору, у перший тиждень березня, даючи Терезі Мей можливість почати процес Brexit на саміті європейських лідерів", - йдеться у повідомленні.

Наразі прем'єр Британії не називала точної дати запуску формального механізму виходу країни з ЄС, зазначивши лише, що вона почне Brexit до кінця березня.

Однак, як зазначається, напередодні уряд заявив палаті лордів, що хоче, щоб законопроект про вихід з ЄС був схвалений 7 березня.

Вказано, що 9 березня на Мальті почнеться дводенний саміт ЄС, на якому у Т.Мей і може з'явитися можливість заявити про введення в дію статті 50.

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