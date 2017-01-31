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Т.Мей может запустить Brexit 9 марта - СМИ

Т.Мей может запустить Brexit 9 марта - СМИ

Киев • УНН

 • 7049 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй может 9 марта запустить статью 50 Лиссабонского договора, чем начнет двухлетнюю процедуру выхода страны из Евросоюза (Brexit). Такой прогноз дала газета Times, передает УНН.

"Правительство планирует внести законопроект, разрешающий запуск 50 статьи Лиссабонского договора, в первую неделю марта, давая Терезе Мэй возможность начать процесс Brexit на саммите европейских лидеров", - говорится в сообщении.

Сейчас премьер Британии не называла точную дату запуска формального механизма выхода страны из ЕС, отметив лишь, что она начнет Brexit до конца марта.

Однако, как отмечается, накануне правительство заявило палате лордов, что хочет, чтобы законопроект о выходе из ЕС был одобрен 7 марта.

Указано, что 9 марта на Мальте начнется двухдневный саммит ЕС, на котором у Т.Мей и может появиться возможность заявить о введении в действие статьи 50.

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