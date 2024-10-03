Ситуація на Донеччині, курська операція: Зеленський заслухав доповідь Сирського
Київ • УНН
Президент України обговорив з головнокомандувачем ЗСУ ситуацію на фронті та операцію в Курській області. На передовій зафіксовано 73 бойові зіткнення, найбільше атак - на Курахівському та Покровському напрямках.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Обговорили ситуацію на фронті, ситуацію на курському напрямку та відповіді росії на удари по прикордонних громадах. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Фронт – Донеччина, Харківщина, Запоріжжя. Наші відповіді росії на удари по прикордонних громадах. А також операція в Курській області – наші активні дії, які тривають", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Від початку поточної доби, 3 жовтня, на фронті зафіксували 73 бойові зіткнення. Найбільше атак росіян провели на Курахівському та Покровському напрямках.