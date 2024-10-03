На фронті вже 73 бойові зіткнення: найбільше атак на Курахівському та Покровському напрямках

Від початку поточної доби, 3 жовтня, на фронті зафіксували 73 бойові зіткнення. Найбільше атак росіян провели на Курахівському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку російські терористи поблизу Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули десять керованих авіаційних бомб.

На Куп'янському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Першотравневого та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське та Дронівка. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили п’ять з дев’яти ворожих атак. Бої тривають. Некерованими авіаційними ракетами терористи обстріляли Новоєгорівку та Серебрянський ліс.

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На Сіверському напрямку тривають бої, супротивник атакував поблизу Спірного. Ворожий штурм успішно відбито нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши в районі населеного пункту Часів Яр 11 КАБів.

На Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Ворог атакував біля населеного пункту Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч, всі атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка та Клебан-Бик.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 20 атак позицій наших захисників в районах Сухої Балки, Гірника, Новоторецького та Крутого Яру. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 18 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Основні зусилля окупанти зосередили біля Миколаївки та Селідового, де зафіксовано сім та п’ять боєзіткнень відповідно

На Курахівському напрямку сьогодні відбулось 18 боїв. Загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового та Катеринівки. П’ять боїв досі тривають.

На Времівському напрямку загарбники тричі йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Максимівки та Богоявленки, біля якої боєзіткнення триває до цього часу.

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На Оріхівському напрямку окупанти провели дві атаки біля Новоданилівки та Кам’янського.

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