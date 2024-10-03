На фронте уже 73 боевых столкновения: больше всего атак на Кураховском и Покровском направлениях

ukenru
Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  34314 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  50409 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  68386 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  92221 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  122950 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  132543 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  132702 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128112 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112949 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105061 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дожди на западе и до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на западе и до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  20256 просмотра
Госдеп о плане победы Украины: "Увидели в нем ряд продуктивных шагов"

Госдеп о плане победы Украины: "Увидели в нем ряд продуктивных шагов"

  •  24245 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  117323 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  103695 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  105635 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  11219 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  105635 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  103695 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  117323 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  121304 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  112028 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  99886 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

2 октября 2024, 13:56  •  105315 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  116658 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  103741 просмотра
Актуальное
На фронте уже 73 боевых столкновения: больше всего атак на Кураховском и Покровском направлениях

На фронте уже 73 боевых столкновения: больше всего атак на Кураховском и Покровском направлениях

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 13:46  •  6275 просмотра

Read in English

За сутки зафиксировано 73 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Самые активные бои происходят на Кураховском и Покровском направлениях, где враг совершил 18 и 20 атак соответственно.

С начала текущих суток, 3 октября, на фронте зафиксировали 73 боевых столкновения. Больше всего атак россиян провели на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали 

На Харьковском направлении российские террористы вблизи Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили десять управляемых авиационных бомб.

На Купянском направлении враг десять раз атаковал наши позиции. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадово, Торское и Дроновка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили пять из девяти вражеских атак. Бои продолжаются. Неуправляемыми авиационными ракетами террористы обстреляли Новоегоровку и Серебрянский лес.  

В Украину прибыл румынский комплекс ПВО Patriot3 октября 2024, 12:16 • 8799 просмотров

На Северском направлении продолжаются бои, противник атаковал вблизи Спирного. Вражеский штурм успешно отбит нашими защитниками.  

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия вблизи Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Враг активно применяет авиацию, сбросив в районе населенного пункта Часов Яр 11 КАБов.  

На Торецком направлении произошло четыре вражеские атаки. Враг атаковал возле населенного пункта Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка и Клебан-Бык.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 20 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Горняка, Новоторецкого и Крутого Яра. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 18 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Основные усилия оккупанты сосредоточили возле Николаевки и Селидово, где зафиксировано семь и пять боестолкновений соответственно

На Кураховском направлении сегодня состоялось 18 боев. Захватчики активно пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Катериновки. Пять боев до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Максимовки и Богоявленки, возле которой боестолкновение продолжается до сих пор.

72-я бригада об уходе из Угледара: "Дальше держать город было бы критически трудно"3 октября 2024, 09:55 • 10283 просмотра

На Ореховском направлении оккупанты провели две атаки возле Новоданиловки и Каменского.

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что украинские защитники остановили активное наступление российских войск под Покровском Донецкой области

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
donetskДонецк