На фронте уже 73 боевых столкновения: больше всего атак на Кураховском и Покровском направлениях

С начала текущих суток, 3 октября, на фронте зафиксировали 73 боевых столкновения. Больше всего атак россиян провели на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы вблизи Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили десять управляемых авиационных бомб.

На Купянском направлении враг десять раз атаковал наши позиции. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадово, Торское и Дроновка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили пять из девяти вражеских атак. Бои продолжаются. Неуправляемыми авиационными ракетами террористы обстреляли Новоегоровку и Серебрянский лес.

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На Северском направлении продолжаются бои, противник атаковал вблизи Спирного. Вражеский штурм успешно отбит нашими защитниками.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия вблизи Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Враг активно применяет авиацию, сбросив в районе населенного пункта Часов Яр 11 КАБов.

На Торецком направлении произошло четыре вражеские атаки. Враг атаковал возле населенного пункта Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка и Клебан-Бык.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 20 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Горняка, Новоторецкого и Крутого Яра. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 18 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Основные усилия оккупанты сосредоточили возле Николаевки и Селидово, где зафиксировано семь и пять боестолкновений соответственно

На Кураховском направлении сегодня состоялось 18 боев. Захватчики активно пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Катериновки. Пять боев до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Максимовки и Богоявленки, возле которой боестолкновение продолжается до сих пор.

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На Ореховском направлении оккупанты провели две атаки возле Новоданиловки и Каменского.

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что украинские защитники остановили активное наступление российских войск под Покровском Донецкой области