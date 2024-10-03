Ситуация в Донецкой области, курская операция: Зеленский заслушал доклад Сырского
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с главнокомандующим ВСУ ситуацию на фронте и операцию в Курской области. На передовой зафиксировано 73 боевых столкновения, больше всего атак - на Кураховском и Покровском направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Обсудили ситуацию на фронте, ситуацию на курском направлении и ответы россии на удары по приграничным общинам. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
"Был сегодня доклад главкома Сырского. Фронт - Донетчина, Харьковщина, Запорожье. Наши ответы россии на удары по приграничным громадам. А также операция в Курской области - наши активные действия, которые продолжаются", - сказал Зеленский.
Напомним
С начала текущих суток, 3 октября, на фронте зафиксировали 73 боевых столкновения. Больше всего атак россиян провели на Кураховском и Покровском направлениях.