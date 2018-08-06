Святошинський райсуд розглядатиме справу Шепелєва щодо "Родовід банку"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Святошинський районний суд Києва призначив до розгляду у підготовчому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва у розкраданні коштів "Родовід банку" на 5 вересня. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
"Призначити підготовче судове засідання в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва о 10 год. 30 хв. 05.09.2018 року", - йдеться у повідомленні суду.
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Зазначимо, що раніше прокуратура направила обвинувальний акт у цій справі щодо Шепелєва до Печерського районного суду столиці, який звернувся з поданням до Апеляційного суду для визначення підсудності у цій справі. Суд апеляційної інстанції передав справу Шепелєва на розгляд Святошинського райсуду столиці.
Нагадаємо, Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів "Родовід банку" на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють і в участі у скоєнні замаху на вбивство.
9 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала Шепелєва.
За даними ГПУ, його підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечка у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.
Також Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування щодо Шепелєва за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).