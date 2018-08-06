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Святошинский райсуд рассмотрит дело Шепелева по "Родовид банку"

Святошинский райсуд рассмотрит дело Шепелева по "Родовид банку"

Киев  •  УНН

 • 7252 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Святошинский районный суд Киева назначил к рассмотрению в подготовительном заседании уголовное производство по обвинению бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева в хищении средств "Родовид банка" на 5 сентября. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Назначить подготовительное судебное заседание в помещении Святошинского районного суда города Киева в 10 час. 30 мин. 05.09.2018 года", - говорится в сообщении суда.

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Отметим, что ранее прокуратура направила обвинительный акт по этому делу в отношении Шепелева в Печерский районный суд столицы, который обратился с представлением в Апелляционный суд для определения подсудности по этому делу. Суд апелляционной инстанции направил дело Шепелева на рассмотрение Святошинского райсуда столицы.

Напомним, Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств "Родовид банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают и в участии в покушении на убийство.

9 февраля 2018 года Служба безопасности Украины задержала Шепелева.

По данным ГПУ, его подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

Также Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в отношении Шепелева по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

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