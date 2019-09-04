Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у середу зранку зросли в ціні до 58,50 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,41%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,24 долара за барель, додавши 0,56%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.