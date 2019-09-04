Мировые цены на нефть выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром выросли в цене до 58,50 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,24 доллара за баррель, прибавив 0,56%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.