Мировые цены на нефть выросли

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,24 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.