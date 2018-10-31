Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у середу зранку зросли в ціні до 76,39 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,63%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,49 долара за барель, додавши 0,47%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.