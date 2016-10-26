Світові фондові індекси змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За підсумками торгів 25 жовтня на світових фондових ринках провідні світові фондові індекси змінилися різноспрямовано, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES знизився на 53,76 пункту (-0,30%) і становить 18169,27 пункту;
Індекс S&P 500 знизився на 8,17 пункту (-0,38%) і становить 2143,16 пункту;
Індекс NASDAQ знизився на 26,43 пункту (-0,50%) і становить 5283,40 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr знизився на 6,45 пункту (-0,21%) і становить 3087,41 пункту;
Індекс FTSE 100 піднявся на 31,24 пункту (0,45%) і становить 7017,64 пункту;
Індекс DAX знизився на 3,86 пункту (-0,04%) і становить 10757,31 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 знизився на 1,80 пункту (-0,01%) і становить 17 363,45 пункту.