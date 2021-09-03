Світоліна перемогла росіянку у третьому матчі на "US Open"

Деталі

У першому сеті єдиний брейк відбувся в дев'ятому геймі, який оформила українка та забрала партію до свого активу – 6:4.

Другий сет Світоліна розпочала із виграного гейму на чужій подачі і зберегла перевагу до кінця матчу, оформивши під кінець третій брейк за гру – 6:4, 6:2.

В активі Світоліної 4 ейси при одній подвійній помилці і 24 активно виграних м'ячів.

Доповнення

В рамках 1/8 фіналу "US Open" Світоліна, яка має 5-й номер посіву, зіграє із 12-ю сіяною румункою Сімоною Халеп.