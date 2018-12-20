Судді на позачерговому з'їзді обрали нових членів ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На позачерговому з'їзді суддів України обрано трьох нових членів Вищої ради правосуддя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВРП.
"Рішенням XVI позачергового з'їзду суддів України членами Вищої ради правосуддя обрано суддю господарського суду міста Києва Іванову Ларису Броніславівну (180), голову Запорізького окружного адміністративного суду Прудивуса Олега Васильовича (203), суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Шелест Світлану Богданівну (176)", - повідомили у ВРП.
Новообрані члени Ради склали присягу члена ВРП.
Як повідомив голова Ради суддів України Олег Ткачук, Олег Прудивус приступає до виконання обов'язків члена ВРП з 20 грудня 2018 року, Світлана Шелест та Лариса Іванова - після появи вакантних посад.
Під час другого дня роботи з'їзду, 20 грудня, відбудеться другий тур голосування. До бюлетеня буде включено двох кандидатів: суддю Личаківського районного суду міста Львова Гирича Сергія Васильовича та суддю Донецького апеляційного суду Краснощокову Наталію Степанівну.
Нагадаємо, у листопаді Рада суддів скликала позачерговий з’їзд для виборів членів ВРП.
Додамо, 20-21 грудня 2018 року Радою прокурорів України скликана всеукраїнська конференція прокурорів, яка має обрати двох членів Вищої ради правосуддя.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя була створена в 2016 році після реорганізації Вищої ради юстиції в межах проведення судової реформи.