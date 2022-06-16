Суд заборонив "Партію Шарія"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 16 червня заборонив партію “Партія Шарія”, яку РНБО вважає проросійською, пише УНН з посиланням на інформацію суду.
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"16 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/1/22 про заборону політичної партії "Партія Шарія". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Партія Шарія"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.
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Це ж підтвердили і в Мін'юсті. І зазначили, що судом першої інстанції прийнято рішення про заборону дев’яти проросійських політичних партій та тих, чия діяльність направлена на підрив суверенітету.
Зокрема, за словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, "сьогодні було винесено рішення щодо партії "Ліва опозиція" та "Партії Шарія".
"Рішенням суду заборонена діяльність цих партій. Справу щодо ОПЗЖ перенесена на 20 червня", - йдеться в повідомленні.
До слова
16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Також його підозрюють в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.
25 лютого Анатолія Шарія оголосили в державний розшук і звинуватили в "підривній діяльності".
Доповнення
Після офіційної публікації закону про заборону діяльності проросійських політичних партій Міністерство юстиції подало відповідний позов до Восьмого апеляційного адміністративного суду, розташованого у Львові.