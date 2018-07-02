Суд вирішив призначити Крисіну безкоштовного адвоката

"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила призначити Крисіну адвоката з Центру безоплатних юридичних послуг через систематичну неявку його адвокатів", - сказали у суді, зауваживши, що наступне засідання має відбутися 6 липня.



Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування активістів Євромайдану.



Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В'ячеслава Веремія.



