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Суд відсторонив від виконання службових обов'язків заступника мера Ужгорода

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні, 31 січня, рішенням судді Ужгородського міськрайонного суду першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа відсторонили від виконання службових обов'язків до 30 березня 2017 року, передає кореспондент УНН.

Рішення суду вступило у дію з моменту оголошення.

Нагадаємо, що Іштван Цап є одним із підозрюваних у справі про хабарництво у міській раді Ужгорода. Обвинувачення наполягало, що заступник міського голови міг впливати або тиснути на інших фігурантів справи.

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