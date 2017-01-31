Суд відсторонив від виконання службових обов'язків заступника мера Ужгорода
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні, 31 січня, рішенням судді Ужгородського міськрайонного суду першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа відсторонили від виконання службових обов'язків до 30 березня 2017 року, передає кореспондент УНН.
Рішення суду вступило у дію з моменту оголошення.
Нагадаємо, що Іштван Цап є одним із підозрюваних у справі про хабарництво у міській раді Ужгорода. Обвинувачення наполягало, що заступник міського голови міг впливати або тиснути на інших фігурантів справи.