Суд отстранил от выполнения служебных обязанностей заместителя мэра Ужгорода
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня, 31 января, решением судьи Ужгородского горрайонного суда первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа отстранили от исполнения служебных обязанностей до 30 марта 2017 года, передает корреспондент УНН.
Решение суда вступило в силу с момента объявления.
Напомним, что Иштван Цап является одним из подозреваемых по делу о взяточничестве в городском совете Ужгорода. Обвинение настаивало, что заместитель городского головы мог влиять или давить на других фигурантов дела.