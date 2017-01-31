Суд отстранил от выполнения служебных обязанностей заместителя мэра Ужгорода

Решение суда вступило в силу с момента объявления.

Напомним, что Иштван Цап является одним из подозреваемых по делу о взяточничестве в городском совете Ужгорода. Обвинение настаивало, что заместитель городского головы мог влиять или давить на других фигурантов дела.