Суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Двом підозрюваним у замаху на вбивство активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року Олегу Гебану і Сергію Костенку Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід і відпустив із СІЗО. Про це повідомила на сторінці у Facebook адвокат Вікторія Дейнека, передає УНН.
“Черговий „подарунок“ під ялинку від Шевченківського р/с м. Києва (судді Мартинов, Лінник, присяжні) для потерпілих по злочинах Майдану ... Змінили запобіжний захід Гебану Костенко на домашній арешт, сьогодні випустили з під варти”, — йдеться в повідомленні.
Вона зазначила, що цей епізод стосується замахів на вбивства тітушками мітингувальників 18 лютого 14 року ввечері на перехресті вулиць Володимирської і Великої Житомирської.
Як повідомляв УНН, суд продовжить засідання у справі за обвинуваченням екс-“беркутівців” у розстрілі Майдану 30 січня.