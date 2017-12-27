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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 24182 перегляди

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Суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Двом підозрюваним у замаху на вбивство активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року Олегу Гебану і Сергію Костенку Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід і відпустив із СІЗО. Про це повідомила на сторінці у Facebook адвокат Вікторія Дейнека, передає УНН

Суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані

“Черговий „подарунок“ під ялинку від Шевченківського р/с м. Києва (судді Мартинов, Лінник, присяжні) для потерпілих по злочинах Майдану ... Змінили запобіжний захід Гебану Костенко на домашній арешт, сьогодні випустили з під варти”, — йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що цей епізод стосується замахів на вбивства тітушками мітингувальників 18 лютого 14 року ввечері на перехресті вулиць Володимирської і Великої Житомирської.

Як повідомляв УНН, суд продовжить засідання у справі за обвинуваченням екс-“беркутівців” у розстрілі Майдану 30 січня.

Українські Національні Новини

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