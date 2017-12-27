Суд отпустил под домашний арест двух подозреваемых в убийствах на Майдане

“Очередной „подарок“ под елку от Шевченковского р / с м. Киева (судьи Мартынов, Линник, присяжные) для пострадавших по преступлениям Майдана ... Изменили меру пресечения Гебану Костенко на домашний арест, сегодня выпустили из-под стражи”, — говорится в сообщении.

Она отметила, что этот эпизод касается покушений на убийства титушками митингующих 18 февраля 14 года вечером на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской.

Как сообщал УНН, суд продолжит заседание по делу по обвинению экс “беркутовцев” в расстреле Майдана 30 января.