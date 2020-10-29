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Суд відмовив у клопотанні ПриватБанку зупинити дію рішення судді Вовка на користь Суркісів

Суд відмовив у клопотанні ПриватБанку зупинити дію рішення судді Вовка на користь Суркісів

Київ • УНН

 • 11432 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд відмовив державному ПриватБанку в клопотанні зупинити виконання рішення судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка на користь братів Суркісів, передає УНН з посиланням на НВ.

Судове засідання відбулося сьогодні, 29 жовтня. За підсумком, суд ухвалив рішення відмовити в клопотанні ПриватБанку зупинити виконання рішення судді Вовка від 2 вересня поточного року про примусове виконання рішення цього ж суду від 2017 року, про зобов'язання державного ПриватБанку обслуговувати депозити компаній братів Суркісів, заборгованість за якими позивачі оцінюють в 350 млн дол.

Також за своєю ініціативою Київський апеляційний суд призупинив розгляд апеляційних скарг до завершення перегляду Верховним Судом, де оскаржується саме визначення забезпечення у рішенні Печерського районного суду від 2017 року.

Відзначимо, за даними ЗМІ, загальна сума боргу ФК "Динамо" і його власників - Суркісів - перед ПриватБанком становить 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса свідчить про здатність сім'ї погасити цей борг в 100% розмірі.

Олігархи не платять ці борги роками, і, на думку депутата Юрчишина, саме тому, що "їм дозволяють жити за рахунок держави".

Українські Національні Новини

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