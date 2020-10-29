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Суд отказал в ходатайстве ПриватБанка остановить действие решения судьи Вовка в пользу Суркисов

Суд отказал в ходатайстве ПриватБанка остановить действие решения судьи Вовка в пользу Суркисов

Киев  •  УНН

 • 11422 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Киевский апелляционный суд отказал государственному ПриватБанку в ходатайстве остановить исполнение решения судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в пользу братьев Суркисов, передает УНН со ссылкой на НВ.

Судебное заседание состоялось сегодня, 29 октября. По итогу, суд принял решение отказать в ходатайстве ПриватБанку остановить исполнение решения судьи Вовка от 2 сентября текущего года о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года, об обязательстве государственного ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в 350 млн дол.

Также по своей инициативе Киевский апелляционный суд приостановил рассмотрение апелляционных жалоб до завершения пересмотра Верховным Судом, где обжалуется само определение обеспечения в решении Печерского районного суда от 2017 года.

Отметим, по данным СМИ, общая сумма долга ФК "Динамо" и его владельцев - Суркисов - перед ПриватБанком составляет 21,7 млн долл. и 330 млн грн. При этом официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере.

Олигархи не платят эти долги годами, и, по мнению депутата Юрчишина, именно потому, что "им позволяют жить за счет государства". 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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