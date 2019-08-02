"Суд" у Криму розгляне в закритому режимі продовження арешту фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. "Верховний суд Криму" розгляне питання про продовження запобіжного заходу другій Бахчисарайській групі у "справі Хізб ут-Тахрір", повідомляє УНН з посиланням на "Кримську солідарність".
"2 серпня 2019 року о 10:30 відбудеться судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга Бахчисарайська група) (Сейран Салієв; Тимур Ібрагімов), в ході якого буде розглядатися питання про продовження запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, засідання проходитиме в закритому режимі.
Розглядати питання буде "Верховний суд Криму".
Як повідомляв УНН, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 1 серпня продовжив арешт фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір", які були затримані 10 червня.
Нагадаємо, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".