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Суд скасував рішення про закриття справи Бахматюка

Суд скасував рішення про закриття справи Бахматюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва, яким фактично Генерального прокурора України зобов'язали закрити справу олігарха Олега Бахматюка, якого підозрюють у розкраданні 1,2 млрд грн “ВіЕйБі Банку”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“Сьогодні, 29 липня, за результатами розгляду апеляційної скарги Першого заступника керівника САП Офісу Генерального прокурора України, колегія суддів постановила частково задовольнити апеляційну скаргу, скасувала ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 червня 2020 року та поставила нову ухвалу якою закрила провадження за скаргою захисника”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора виконав рішення Печерського районного суду міста Києва та скасував постанову першого заступника Генерального прокурора про скасування постанови про припинення кримінального провадження, пов’язаного з VAB банком.

Як повідомлялося, колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка оголошено в розшук.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлено про підозру фактичному власнику “ВіЕйБі Банку” Олегу Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву у справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту.

За даними НБУ, Бахматюк винен державі майже 30 млрд грн.

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