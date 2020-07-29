Суд отменил решение о закрытии дела Бахматюка

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 99889 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108511 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113366 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144285 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114352 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137589 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103376 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105006 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102250 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Суд отменил решение о закрытии дела Бахматюка

Суд отменил решение о закрытии дела Бахматюка

Киев  •  УНН

 • 15236 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым фактически Генерального прокурора Украины обязали закрыть дело олигарха Олега Бахматюка, которого подозревают в хищении 1,2 млрд грн "ВиЭйБи Банка". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“Сегодня, 29 июля, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Первого заместителя руководителя САП Офиса Генерального прокурора Украины, коллегия судей постановила частично удовлетворить апелляционную жалобу, отменила решение следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 5 июня 2020 года и поставила новое решение которым закрыла производство по жалобе защитника”, — говорится в сообщении.

Напомним, Офис Генерального прокурора выполнил решение Печерского районного суда города Киева и отменил постановление первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком.

Как сообщалось, бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка объявлено в розыск.

Напомним, 13 ноября сообщалось о подозрении фактическому владельцу “ВиЭйБи Банка” Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву в деле завладения 1,2 млрд грн кредита.

По данным НБУ, Бахматюк должен государству почти 30 млрд грн.

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