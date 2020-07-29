Суд отменил решение о закрытии дела Бахматюка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым фактически Генерального прокурора Украины обязали закрыть дело олигарха Олега Бахматюка, которого подозревают в хищении 1,2 млрд грн "ВиЭйБи Банка". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“Сегодня, 29 июля, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Первого заместителя руководителя САП Офиса Генерального прокурора Украины, коллегия судей постановила частично удовлетворить апелляционную жалобу, отменила решение следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 5 июня 2020 года и поставила новое решение которым закрыла производство по жалобе защитника”, — говорится в сообщении.
Напомним, Офис Генерального прокурора выполнил решение Печерского районного суда города Киева и отменил постановление первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком.
Как сообщалось, бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка объявлено в розыск.
Напомним, 13 ноября сообщалось о подозрении фактическому владельцу “ВиЭйБи Банка” Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву в деле завладения 1,2 млрд грн кредита.
По данным НБУ, Бахматюк должен государству почти 30 млрд грн.