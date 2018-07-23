Суд скасував поглиблювання дна в портах України за 700 млн грн

"8 липня 2018 року Господарський cуд міста Києва своїм рішенням визнав недійсним договір на проведення днопоглиблювальних робіт у портах України вартістю 712 млн грн, укладений між державним підприємством "Адміністрація морських портів України" (ДП "АМПУ") та ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, позов НАБУ було подано до суду у березні 2017 року.



Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка викликали на допит як підозрюваного до Національного антикорупційного бюро України.



Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування кримінального провадження щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова.