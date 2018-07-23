Суд отменил углубление дна в портах Украины за 700 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор на углубление дна в портах Украины стоимостью более 700 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"8 июля 2018 Хозяйственный cуд Киева своим решением признал недействительным договор на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн, заключенный между государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" (ГП "АМПУ") и ООО "Техморгидрострой Николаев", - говорится в сообщении.
Как отмечается, иск НАБУ было подано в суд в марте 2017 года.
Напомним, народного депутата Александра Онищенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование уголовного производства относительно городского головы Одессы Геннадия Труханова.