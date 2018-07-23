Суд отменил углубление дна в портах Украины за 700 млн грн

"8 июля 2018 Хозяйственный cуд Киева своим решением признал недействительным договор на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн, заключенный между государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" (ГП "АМПУ") и ООО "Техморгидрострой Николаев", - говорится в сообщении.



Как отмечается, иск НАБУ было подано в суд в марте 2017 года.



Напомним, народного депутата Александра Онищенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого в Национальное антикоррупционное бюро Украины.



Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование уголовного производства относительно городского головы Одессы Геннадия Труханова.