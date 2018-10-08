Суд продовжить засідання у справі перекладача Гройсмана 10 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Голосіївський районний суд Києва продовжить дослідження доказів у справі щодо обвинувачення у державній зраді колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова. Про це УНН повідомили у суді.
"У судовому засіданні оголошено перерву до 11.00 10 жовтня", - зазначили у суді.
Як повідомляв УНН, 20 грудня СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці. Затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.
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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.