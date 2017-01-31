Суд по справі С.Краснова не зміг провести підготовче засідання через неявку прокурора - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Бориспільський міськрайонний суд Київської області відклав підготовче засідання по справі за обвинуваченням голови ЦК "Азов-Крим" Станіслава Краснова та його дружини Оксани у державній зраді та підготовці терористичного акту до 10:00 23 лютого. Про це повідомив у ексклюзивному коментарі УНН адвокат Андрій Мамалига.
"Підготовче засідання не відбулося по причині того, що не зявився на засідання прокурор по справі",- сказав А.Мамалига.
Нагадаємо, на минулому судовому засіданні сторона обвинувачення заявила клопотання про направлення кримінальної справи до апеляційного суду Київської області для визначення територіальної підсудності.
Як повідомляв УНН, 21 березня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід главі громадянського корпусу “Азов-Крим” Станіславу Краснову з домашнього арешту на утримання під вартою.
Відповідно до рішення суду, яке оголосив головуючий у справі суддя Павло Слободянюк, С.Краснов перебуватиме під вартою два місяці.
Раніше повідомлялось, що 3 березня Шевченківський районний суд міста Києва обрав для С.Краснова запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
3 березня С.Краснова госпіталізували до реанімації однієї із клінік Києва.