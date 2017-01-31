Суд по делу С.Краснова не смог провести подготовительное заседание из-за неявки прокурора - адвокат

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Киев • УНН

 • 8024 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области отложил подготовительное заседание по делу по обвинению главы ЦК "Азов-Крым" Станислава Краснова и его жены Оксаны в государственной измене и подготовке террористического акта до 10:00 23 февраля. Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии УНН адвокат Андрей Мамалыга.

"Подготовительное заседание не состоялось по причине того, что не появился на заседание прокурор по делу", - сказал А.Мамалыга.

Напомним, на прошлом судебном заседании сторона обвинения заявила ходатайство о направлении уголовного дела в Апелляционный суд Киевской области для определения территориальной подсудности.

Как сообщал УНН, 21 марта Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения главе гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславу Краснову с домашнего ареста на содержание под стражей.

Согласно решению суда, которое объявил председательствующий по делу судья Павел Слободянюк, С.Краснов будет находиться под стражей два месяца.

Ранее сообщалось, что 3 марта Шевченковский районный суд города Киева избрал для С.Краснова меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

3 марта С.Краснова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Киева.

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