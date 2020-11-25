Суд по MH17 може почати розгляд по суті в лютому: що сталося сьогодні

Так, раніше в поточному блоці слухань адвокати обвинуваченого Олега Пулатова сформулювали приблизно 280 слідчих запитів. Йшлося про те, чи був рейс MH17 збитий саме ракетою "Бук", чи була ракета випущена з вказаної слідством території та чи був підозрюваний причетний до збитого MH17.

Суд сьогодні дозволив заслухати низку свідків, представлених захистом. Серед них - командир 53-й російської бригади в Курську, армійської частини, що має ракети "Бук".

Питання про заслуховування цих свідків вже розглядалося раніше, але потім запит був відхилений Росією. Зараз, коли це роблять юристи, можливий інший результат, вважає суд.

До підозрюваного Сергія Дубинського також можуть звернутися для допиту, в тому числі про участь Пулатова в деяких аудіозаписах, де обговорювався крах рейсу MH17.

Пулатов раніше пропонував відповісти на питання суду в письмовій формі, але суд не погодився.

"Підозрюваного знову запрошують публічно відповісти на питання в суді. Ми не відхиляємося від цього", - сказав суддя.

Багато запитів захисту щодо розслідування також були відхилені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд по MH17 відхилив запит адвокатів Пулатова про розслідування "альтернативних сценаріїв" катастрофи

Суд вважає, що спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) вже зробила достатньо, і що висновки були долучені до кримінальної справи в достатній мірі.

Запити про заслуховування авторів деяких додаткових звітів також були відхилені, оскільки "звіти говорять самі за себе", відзначає видання. Судовий процес поновиться 1 лютого о 10:00.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Підозрювані - троє громадян Росії і один - України: Ігор Гіркин (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".