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Суд по MH17 может начать рассмотрение по существу в феврале: что случилось сегодня

Суд по MH17 может начать рассмотрение по существу в феврале: что случилось сегодня

Киев  •  УНН

 • 12911 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Суд в Нидерландах рассчитывает начать рассмотрение по существу дела о катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году с 1 февраля следующего года. Суд нацелен на эту дату, но в ближайшие месяцы следственный судья все еще должен заслушать ряд свидетелей, передает УНН со ссылкой на NOS.

Так, ранее в текущем блоке слушаний адвокаты обвиняемого Олега Пулатова сформулировали примерно 280 следственных запросов. Речь шла о том, был ли рейс MH17 сбит именно ракетой "Бук", была ли ракета выпущена с указанной следствием территории и был ли подозреваемый причастен к сбитому MH17.

Суд сегодня позволил заслушать ряд свидетелей, представленных защитой. Среди них - командир 53-й российской бригады в Курске, армейской части, имеющей ракеты "Бук".

Вопрос о заслушивании этих свидетелей уже рассматривался ранее, но затем запрос был отклонен Россией. Сейчас, когда это делают юристы, возможен другой результат, считает суд.

К подозреваемому Сергею Дубинскому также могут обратиться для допроса, в том числе об участии Пулатова в некоторых аудиозаписях, где обсуждался крах рейса MH17.

Пулатов ранее предлагал ответить на вопросы суда в письменной форме, но суд не согласился.

"Подозреваемого снова приглашают публично ответить на вопросы в суде. Мы не отклоняемся от этого", - сказал судья.

Многие запросы защиты по расследованию также были отклонены.

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Суд считает, что совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) уже сделала достаточно, и выводы были приобщены к уголовному делу в достаточной мере.

Запросы о заслушивании авторов некоторых дополнительных отчетов также были отклонены, поскольку "отчеты говорят сами за себя", отмечает издание. Судебный процесс возобновится 1 февраля в 10:00.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

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