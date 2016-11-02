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Суд дозволив провести спецдосудове розслідування стосовно представника “Правого сектору” - ГПУ

Суд дозволив провести спецдосудове розслідування стосовно представника “Правого сектору” - ГПУ

Київ • УНН

 • 8595 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. За клопотанням Генпрокуратури судом надано дозвіл на здійснення спецдосудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно одного з організаторів банди з числа ДУК ВПР “Правий сектор”. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

У відомстві зазначили, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України продовжується притягнення до кримінальної відповідальності осіб з числа банди добровольчого українського корпусу військово-політичного руху “Правий сектор”.

Так, 24.10.2016 ухвалою Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно одного з організаторів банди, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 345 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний спільно з іншими членами банди вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини на території різних областей України. Зокрема, чоловік вчинив терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та привернення уваги громадськості до своїх політичних поглядів, з застосуванням зброї, пов’язаного з вчиненням вибухів та інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини та призвели до загибелі людини та інші. 

Нагадаємо, 24 жовтня, у Києві після допиту у ГПУ було затримано лідера Правого Сектора Закарпаття Олександра Сачка.

 

Українські Національні Новини

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