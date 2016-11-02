Суд разрешил провести спецдосудебное расследование в отношении представителя "Правого сектора" - ГПУ

В ведомстве отметили, что Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины продолжается привлечение к уголовной ответственности лиц из числа банды добровольческого украинского корпуса военно-политического движения "Правый сектор".

Так, 24.10.2016 года решением Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении одного из организаторов банды, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 345 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый совместно с другими членами банды совершил тяжкие и особо тяжкие преступления на территории разных областей Украины. В частности, мужчина совершил террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и привлечения внимания общественности к своим политическим взглядам, с применением оружия, связанного с совершением взрывов и других действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека и привели к гибели человека и другие.

Напомним, 24 октября, в Киеве после допроса в ГПУ был задержан лидер Правого сектора Закарпатья Александра Сачко.