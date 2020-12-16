Стовпи на Шулявському мосту замінюють, компенсація за авто - на підрядникові

"Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. Я також вкрай обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впало три опори освітлення. На новий міст підрядник, хочу нагадати, давав гарантію 50 років. Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення, ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення - демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж 6 опор і оперативно встановить стовпи з посиленою опорною конструкцією. Підкреслюю - генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкта, здійснить всі роботи власним коштом. Також дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд, як замовник будівництва, звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі вчора”, - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що вони розраховують, що розслідування правоохоронців у цій справі буде оперативним і прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність.

Нагадаємо, у Києві на Шулявському мості впали три стовпи освітлення, внаслідок чого рух мостом було обмежено.

Також Кличко та замовник будівництва звернулися до поліції.

Нагадаємо, вперше обвал на Шулявському мосту стався у лютому 2017 року. Тоді міський голова Віталій Кличко сказав, що міст втомився. Соцмережі підхопили його вислів і перетворили на мем.

Зазначимо, компанія “Північно-український будівельний альянс”, яка виграла тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський міст) у Києві, за висновками Антимонопольного комітету, діяла у змові з іншою компанією.

Як раніше повідомляв УНН, у 2017 році початкова розрахункова вартість проекту становила 400 млн грн, але у 2019 році кошторисна вартість проекту реконструкції Шулявського мосту була збільшена до 1 050 млрд грн, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решта коштів — на обладнання та інші витрати, пізніше вартість зросла до 1,726 млрд грн.