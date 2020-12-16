Столбы на Шулявском мосту заменяют, компенсация за авто - на подрядчике
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, как заказчик строительства Шулявского моста, обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили при падении электроопор на путепроводе. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. Я также крайне возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упало три опоры освещения. На новый мост подрядчик, хочу напомнить, давал гарантию 50 лет. Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения, те, что вызвали сомнения в надежности укрепления - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж 6 опор и оперативно установит столбы с усиленной опорной конструкцией. Подчеркиваю - генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет. Также дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений, как заказчик строительства, обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили вчера", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что они рассчитывают, что расследование правоохранительных органов в этом деле будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность.
Напомним, в Киеве на Шулявском мосту упали три столбы освещения, в результате чего движение по мосту было ограничено.
Также Кличко и заказчик строительства обратились в полицию.
Напомним, впервые обрушение на Шулявском мосту произошел в феврале 2017 года. Тогда мэр Виталий Кличко сказал, что мост устал. Соцсети подхватили его высказывание и превратили в мэм.
Отметим, компания "Северо-украинский строительный альянс", которая выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский мост) в Киеве, по выводам Антимонопольного комитета, действовала в сговоре с другой компанией.
Как ранее сообщал УНН, в 2017 году начальная расчетная стоимость проекта составила 400 млн грн, но в 2019 году сметная стоимость проекта реконструкции Шулявского моста была увеличена до 1050 млрд грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства - на оборудование и другие расходы, позже стоимость выросла до 1,726 млрд грн.