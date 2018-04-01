Столичний конвертцентр допомагав бізнесу проводити податкові оборудки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві ліквідовано конверт-центр з обігом в 215 млн гривень. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, передає УНН.
“Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2017-2018 років проконвертував понад 215 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцям вдалося встановити групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, завищення валових витрат з метою мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Щоб прикрити свою незаконну діяльність, фігуранти створили, зареєстрували та придбали низку фіктивних компаній, на рахунки яких підприємства перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги, які в подальшому знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винятком 11-13%, які шахраї забирали як винагороду за надані послуги.
Правоохоронці провели 9 обшуків у помешканнях фігурантів, в офісних приміщеннях та автівках, які вони використовували у незаконній діяльності. У результаті було вилучено 33 тис. доларів, 1 млн 179 тис. грн (загалом у гривневому еквіваленті більше 2 млн грн), 68 печаток та штампів підконтрольних підприємств (у т.ч. нерезидентів), бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, банківські карти, мобільні телефони, комп’ютери, електронні носії інформації.
Окрім того, було арештовано більше 2 млн гривень, що знаходяться на банківських рахунках фіктивних підприємств.
Нагадаємо, найбільшого експортера соняшникової олії “Кернел” запідозрили у співпраці з конвертаційними центрами.