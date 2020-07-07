Степанов: усі, хто помер за добу від наслідків COVID-19, були в зоні ризику
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Усі, хто помер за добу 6 липня від наслідків COVID-19, мали серйозні супутні захворювання та були в зоні ризику. Про це повідомив Президенту Володимиру Зеленському міністр охорони здоров’я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення кількості людей, у яких фіксується пневмонія, та наголосив, що всі, хто помер цієї доби (6 липня – ред.) від наслідків COVID-19 – а це 21 людина, – мали серйозні супутні захворювання та були в зоні ризику", - повідомили у пресслужбі.
Також зазначається, що, зі слів Степанова, МОЗ розбереться із ситуацією, що склалася в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні, яка стала осередком соціальної напруги через брак місць для хворих на COVID-19 та нестачу лікарів.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 7 липня в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужали. За добу зафіксували 564 нові випадки.