Степанов назвав причину відстрочки з відкриттям другої черги Охматдиту

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Через пандемію COVID-19 виникла затримка щодо постачання обладнання до національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", внаслідок чого відкриття другої черги лікарні з 1 червня було перенесено на кінець липня. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У нас 1 червня було передбачено відкриття другої черги лікарні Охматдит, яке передбачало відкриття відділень хіміотерапії, онкології, все, що стосується онкологічного блоку для наших дітей. У зв’язку з епідемією, у зв’язку з коронакризою, яка в нас виникла, в нас виникли затримка із постачанням медичного обладнання... Ми перенесли відкриття цих відділень на кінець липня, зараз йде постачання цього обладнання... В наступному році ми продовжимо реконструкцію і закупівлю обладнання для того, щоб відкрити наступне відділення, це центр екстреної медичної допомоги, повний спектр хірургічних відділень, нейрохірургії. Маю бажання до кінця 2021 року закінчити той комплекс”, — зазначив він.

Нагадаємо, до національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” передано тримісячний запас ПЛР-тестів на COVID-19 та 2 тисячі ІФА-тестів

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