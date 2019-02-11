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Статуетка Grammy посмертно присуджена лідеру гурту Soundgarden

Статуетка Grammy посмертно присуджена лідеру гурту Soundgarden

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Лідеру культової рок-групи Soundgarden Кріс Корнелу посмертно присуджена премія Grammy в розділі рок-музики. Про це оголошено на церемонії вручення цих нагород в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), інформує УНН.

Композиція When Bad Does Good Корнелла перемогла в номінації “Кращий рок-виступ”.

За нагороду в цій категорії Національної академії мистецтва і техніки грамзапису США також боролися британський рок-гурт Arctic Monkeys з піснею Four Out Of Five, тріо зі штату Каліфорнія THE FEVER 333 з синглом Made An America, рок-гурт зі штату Мічиган Greta Van Fleet з піснею Highway Tune і американський альтернативний рок-гурт Halestorm з треком Uncomfortable.

Кріс Корнелл (справжнє ім’я — Крістофер Джон Бойл) народився в 1964 році в Сіетлі (штат Вашингтон) і наклав на себе руки 17 травня 2017 року. До 1997 року виступав у складі групи Soundgarden, з 2001 року був ведучим вокалістом колективу Audioslave, який розпався в 2007 році. Soundgarden — культова рок-група 1990-х, яка представляла поряд з Nirvana, Pearl Jam і Alice in Chains напрямок гранж. У 2010 році Корнелл оголосив про возз’єднання Soundgarden, а в 2012 році вийшов шостий альбом групи — King Animal.

Корнелла 16 разів номінували на Grammy, в тому числі двічі посмертно. За життя завоював два “золотих грамофони”.

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